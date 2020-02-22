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Bakan Varank Kütahya’ya geliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 27 Şubat’ta Kütahya’ya geleceğini bildirdi.Ceyhun, yaptığı açıklamada, Bakan Varank’ın saat 10.00’da Kütahya Valiliği, ardından da AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret edeceğini ifade etti.Ceyhun, Varank’ın daha sonra, Zafer Kalkınma Ajansı’nda imza töreni, sanayici ve iş adamlarıyla istişare toplantısı, DPÜ Öğrenci Topluluğu ile buluşma ve Siyaset Akademisi’nin açılış törenine katılacağını dile getirdi.

Bakan Varank Kütahya’ya geliyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 27 Şubat’ta Kütahya’ya geleceğini bildirdi.
Ceyhun, yaptığı açıklamada, Bakan Varank’ın saat 10.00’da Kütahya Valiliği, ardından da AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret edeceğini ifade etti.
Ceyhun, Varank’ın daha sonra, Zafer Kalkınma Ajansı’nda imza töreni, sanayici ve iş adamlarıyla istişare toplantısı, DPÜ Öğrenci Topluluğu ile buluşma ve Siyaset Akademisi’nin açılış törenine katılacağını dile getirdi.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

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Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
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