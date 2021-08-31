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Bakan Varank, temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi:

31.08.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Temmuz 2021 döneminde düzenlediğimiz 672 teşvik belgesi ile 19 bin 407 kişilik istihdamın ve 15 milyar liralık yatırımın önünü açtık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuz ayında düzenlenen 672 teşvik belgesiyle 19 bin 407 kişilik istihdamın ve 15 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı düzenlenen yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Yatırımların yüzde 76,8'inin imalat sanayisinde yapılacağını aktaran Varank, "Temmuz 2021 döneminde düzenlediğimiz 672 teşvik belgesi ile 19 bin 407 kişilik istihdamın ve 15 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen belge sayısı yüzde 28,2, öngörülen istihdam ise yüzde 11 oranında geçen yılın üzerinde." ifadesini kullandı.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, temmuzda düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 76,8'ini imalat, yüzde 12,4'ünü hizmetler, yüzde 4,2'sini enerji, yüzde 3,7'sini tarım ve yüzde 2,9'unu madencilik sektörü oluşturdu.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde de en fazla yatırımı yüzde 53,8'lik pay ile 1. Bölgenin ve yüzde 21,8 ile 2. Bölgenin çektiği görüldü.

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