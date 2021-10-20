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Bakan Varank, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

20.10.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti.

Trabzon'da gün boyu çeşitli programlara katılan Varank, TGC'yi de ziyaret ederek, Başkan Ersen Küçük'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Varank, bir süre sohbet ettiği gazetecilere, çalışmalarında başarılar diledi.

Küçük, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiği Bakan Varank'a, TGC'nin tarihi binasının fotoğrafının yer aldığı plaket sundu.

Ziyareti sırasında Varank'a, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Bakan Varank, ayrıca AK Parti İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

İl Başkanı Mumcu ve parti yöneticileri ile görüşen Varank, ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.

Mustafa Varank, Atatürk Alanı'nda, Büyükşehir Belediyesine ait satış noktasında dondurma tezgahının başına geçerek, sohbet ettiği vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Varank, kentteki temasları kapsamında son olarak KTÜ Sahil Tesisleri'nde, sanayici ve iş insanlarıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

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