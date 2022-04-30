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Bakan Varank, Türkiye'nin en büyük mobilya üretim tesisinde işçilerle iftar yaptı:

30.04.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Binaları yapabilirsiniz, makine teçhizatı koyabilirsiniz ama üretim yapmanın yolu emekçi kardeşlerimizden geçiyor" - "Dünyada nasıl alternatif bir tedarikçi olabiliriz diye Türkiye'nin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan buluşmaları kapsamında bu kez Ankara'da 86 bin metrekarelik üretim sahasıyla Türkiye'nin sektöründeki en büyük tesisi olan Adore Mobilya'da işçilerle iftar yaptı.

Bakan Varank, demonte mobilya alanında Türkiye'nin en büyük üretim tesisi olan Adore Mobilya'nın Gölbaşı'ndaki fabrikasını ziyaret etti.

Şirketin Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Kemal Kayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Volkan Ulusoy'dan fabrikaya ilişkin bilgi alan Varank, üretim hattında incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti.

Varank'a Adore marka ürünlerin 50'den fazla ülkeye ihraç edildiği ve tesisin 1,5 milyar dolarlık yatırımla kurulan güneş panelleriyle, kullanılan elektriğin tamamını kendisinin ürettiği bilgisi aktarıldı.

Fabrikadaki incelemelerinin ardından işçilerle birlikte sıraya giren Varank, karavanadan yemek aldı ve iftar yaptı.

- "Yeni fabrikası inşa halinde"

Varank, iftar sonrası yaptığı açıklamada, ramazan ayında işçilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Firmayı reklamlardan bildiğine işaret eden Varank, "Adore'nin bu kadar güçlü, ciddi üretim kapasitesi ve kabiliyetleri olan bir firma olduğunu, sektörde bu kadar inovasyona, faydalı modele, tasarıma imza attığını bilmiyordum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak eksikliğimi de bir araya gelerek gidermiş oldum. Kocaman bir tesis, görünce etkileniyorsunuz. Bunun bir benzerinin yakında olduğunu, yenisinin de inşa halinde olduğunu duyunca zaten Rabb'imize şükrediyoruz." diye konuştu.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmenin yollarına bakan bir iktidar olduklarının altını çizdiğini anımsattı.

Özellikle salgından sonra Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki firmalarımız Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin ne kadar güçlü olduğunu gördüler ve biz dünyada nasıl alternatif bir tedarikçi olabiliriz diye Türkiye'nin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor. Binaları yapabilirsiniz, makine teçhizatı koyabilirsiniz ama üretim yapmanın yolu emekçi kardeşlerimizden geçiyor. Cefakar, vefakar, iş yerlerini kendi iş yeri gibi sahiplenen emekçi kardeşlerimiz sayesinde son dönemde üretimde ciddi bir ivme yakaladık. Ben onun için her gittiğim yerde emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun."

- "Başaramayacağımız hiçbir şey yok"

Varank, ülkeye gelen global markalara neden Türkiye'yi tercih ettiklerini sorduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bize 'Biz dünyanın her tarafında fabrikalarımızda üretim yapıyoruz ama Türk çalışanı, çalıştığı yeri kendi evinden farklı görmediği için iş yerine o kadar çok sahip çıkıyor ki en fazla verimi Türkiye'deki fabrikalarımızda görüyoruz.' diyorlar. Bu aslında bizim medeniyetimizden, kültürümüzden, gelenek göreneğimizden, inancımızdan gelen bir anlayış. Patronlarımız da bu gelenek görenekten geldikleri için çalışanların hakkını vermekte gereğini yerine getiriyor ki bir insan burada 18-20 sene çalışabiliyor. Emekçi-iş veren dayanışmasını sağladığımız sürece Allah'ın izniyle Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz."

Fabrikada yapılan hazır paketli mobilya üretimiyle Yunanistan'da piyasa hakimiyeti bulunduğuna işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Biz bunları başarabilecek bir ülkeyiz, bunları başarabilecek bir medeniyetten geliyoruz. Üretimin her alanında özellikle yüksek katma değerli işlerde de hem firmalarımızı hem emekçi kardeşlerimizi destekleyerek inşallah biz Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Biz gayret etmeye devam edelim, gerçekten Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri arasına sokmamızın önünde hiçbir engel yok."

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