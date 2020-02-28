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Bakan Varank’tan Şuhut ta ’’Kendin Yap Atölyesi’’ Projesine ilgi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve ilçede hayata geçirilen ’’Kendin Yap Atölyesi’’ proje ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleriyle Kütahya’da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansının 2020 Yılı destek programları açılış toplantısı ve 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı.Düzenlenen programa, Bakan Varank ve Şuhut proje ekibinin yanı sıra, Kütahya, Manisa ve Uşak kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve ilçede hayata geçirilen ’’Kendin Yap Atölyesi’’ proje ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleriyle Kütahya’da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansının 2020 Yılı destek programları açılış toplantısı ve 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katıldı.
Düzenlenen programa, Bakan Varank ve Şuhut proje ekibinin yanı sıra, Kütahya, Manisa ve Uşak kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansının destekleri ile Şuhut’ta hayata geçirilen ’’Kendin Yap Atölyesi’’ Dijital Medya ve Sanat İstasyonunda çekilen tanıtım filmi Bakan Varank ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ömer Toraman ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz’un günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ile devam eden proğram Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve ajanslar tarafından yürütülen SOGEP kapsamında 2019 yılında başarılı olan 10 projenin sözleşme imza töreninin ardından sona erdi.

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