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Bakan Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde korunma ve bakım altındaki çocuklarla buluştu

11.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nde korunma ve bakım altındaki çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında olan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen etkinliğe Bakan Yanık ile Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altında olan farklı yaş gruplarındaki kız çocukları katıldı.

Çocukların anlattığı masalları dinleyen Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi, çocuklar tarafından bağlama ve türkülerin yer aldığı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Çocukların anlattığı masalları dinleyen Bakan Yanık, programı çok beğendiğini belirterek, "O kadar güzel anlattılar ki ben bu kadar güzel anlatamam. Harikasınız, tebrik ederim." dedi.

Bakan Yanık daha sonra çocukların arasına oturarak onlara "çocuk saflığına ve cesaretine" vurgu yapan "Bir İnci Masalı"nı anlattı.

Çocukların ebru ve ıhlamur baskı çalışmalarını izleyen Bakan Yanık, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara Hacivat ve Karagöz gölge oyunu hediye etti.

Çocuklar da kağıt rölyef, pul taş ve güpürden hazırladıkları üç boyut tabloyu Bakan Yanık'a hediye etti.

Yanık, yaptığı açıklamada, "Bugün kuruluşlarımızdaki kız çocuklarımızla bir araya geldik. Hayallerini konuştuk onlarla. Masallar dinledik, masallar anlattık. Gelecek heyecanları gözlerindeki pırıltıda saklıydı. Mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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