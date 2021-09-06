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  4. Bakan Yanık'tan Şanlıurfa'da öldürülen 13 yaşındaki Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama:

Bakan Yanık'tan Şanlıurfa'da öldürülen 13 yaşındaki Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama:

06.09.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaş sınırı olmadan işlenen kadına yönelik şiddeti ancak milletimizin ortak bilinci ve iradesiyle durdurabiliriz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 13 yaşındaki Filistinli Amara D'nin Şanlıurfa'da öldürülmesini değerlendirirken, "Yaş sınırı olmadan işlenen kadına yönelik şiddeti ancak milletimizin ortak bilinci ve iradesiyle durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "henüz 13 yaşında vahşice hayattan koparılan Amara'nın bugün defnedildiğini" belirterek şunları kaydetti:

"Amara’ya Allah'tan rahmet diliyorum. Amara'nın küçük kardeşini de uygun hizmet modellerimizle koruma altına alıyoruz. Yaş sınırı olmadan işlenen kadına yönelik şiddeti ancak milletimizin ortak bilinci ve iradesiyle durdurabiliriz. Bizler bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayattan bir çocuk, bir kadın daha koparılmasın diye."

Şanlıurfa Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan baba M.D. tutuklanmıştı.

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