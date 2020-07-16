YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bakan Yardımcısı Aksu, Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Aksu, Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yahyalı Belediyesi’ne ziyarette bulundu.Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, başkanlık makamında bir toplantı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yahyalı Belediyesi’ne ziyarette bulundu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, başkanlık makamında bir toplantı düzenledi. Toplantıda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ten ilçenin taleplerini dinleyen Mustafa Aksu, burada yaptığı konuşma da Covid - 19 salgını nedeniyle 4 ay gibi bir zaman kaybı yaşadıklarını ama bugünden itibaren ilçeleri kapı kapı gezip taleplerini dinleyeceklerini belirtti. Mustafa Aksu; “Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Covid - 19 salgınıyla, dünya da eşi benzeri olmayan bir mücadele örneği göstererek başarı sağladık. Hastane noktasında, hastalık noktası dünyada süreci en iyi yöneten ülke biz olduk. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, geçmişte sanki bu bugünleri görerek yapmış olduğu atılımlar sayesinde oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da bu süreçte üzerimize düşen görevi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Pandemi sürecinin en zor döneminde bile Türkiye’de hiçbir raf boş kalmadı. Şuna ulaşılamıyoruz, bunu bulamıyoruz denilen hiç bir ürün olmadı. Bölge müdürlerimizle, il müdürlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak, hiçbir ilimizde, hiçbir ilçemizde aksaklık, noksanlık yaşamadık. Bu dönemde çalışma azmimizi daha artırarak çalışmalarımıza devam ettik. Bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz bu konuda çok hassaslar. Özellikle Kayseri noktasında elimizden gelen ilgiyi ve alakayı her noktada göstermek istiyoruz. Sizlerden gelen talebi hassasiyetle değerlendirerek, yatırıma alınması gerekiyorsa yatırıma almaya çalışıyoruz, projesi çizilmesi gerekiyorsa projesini çizdirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi bir nokta da olduğumuzu ifade edebiliriz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.