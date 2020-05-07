Bakan Yardımcısı Aksu’dan bir müjde de sultan sazlığı çevresine

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar geçen hafta video konferans yöntemi ile toplantı yaptığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun Sindelhöyük çevresi için büyük önem arz eden iki projenin daha hayata geçirileceği müjdesini açıkladı.

Develi Belediyesinin girişimleri sonrası Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından projesi yaptırılan “Sultan Sazlığı Eko Köy” projesinin Devetepesi mevkiinde yapımına başlanacağı müjdesi verildi. Sultan Sazlığının sülük yönünden zengin olması ve bireysel sülük avlamanın yasak olmasından dolayı devletin kontrolünde “Sülük Toplama Tesisi” yapımı da onaylanarak en kısa sürede çalışmalara başlanacağı belirtildi. Alternatif tedavi yöntemlerinde büyük önem arz eden sülüğün legal yollardan toplanıp ticari değer olarak kullanılmasını sağlayacak proje sadece Develi için değil Türkiye için büyük önem arz ettiği bildirildi.

Her iki projenin de Develinin turistik ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Cabbar Başkan “Sultan Sazlığımızın bünyesinde barındırdığı tabi güzellikleri keşfedip, yerel ürünlerin tanıtımının ve satışının yapılacağı “Eko Köy Projesi” ile, tıp alanında büyük önem arz eden ve legal yönden toplanılıp satılmasına olanak sağlayacak olan “Sülük Toplama Tesisi” projelerimizin onayında ve hayata geçirilecek olmasında bizlere yine en büyük desteği sağlayan kıymetli hemşerimiz ve bakan yardımcımız Mustafa Aksu’ya çok teşekkür ediyor, projelerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

