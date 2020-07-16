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Bakan Yardımcısı Aksu’dan Develi Belediyesi’ne ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi Belediyesine ziyarette bulundu.Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personellerin de katıldığı toplantıda Develi ile ilgili yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunan Bakan Yardımcısı Aksu; “Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisine alan Covid 19 salgınında kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte bizler de bakanlığımız olarak çalışmalarımıza hız verdik.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi Belediyesine ziyarette bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personellerin de katıldığı toplantıda Develi ile ilgili yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunan Bakan Yardımcısı Aksu; “Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisine alan Covid 19 salgınında kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte bizler de bakanlığımız olarak çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah bu hizmetlerden Develimiz de en güzel şekilde istifade edecektir. Cabbar Başkanımızla Develimizin ihtiyaçları üzerinde her daim istişare halindeyiz. Develimize en güzel projeleri ve hizmetleri kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun ilçeye ve belediyeye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar ise; "Sayın bakan yardımcımızla birlikte yine faydalı bir istişare toplantısı düzenledik. Her daim taleplerimizi Ankara’da takip eden ve bizlerin Ankara’da eli ayağı olan bakan yardımcımıza memleketine hoş geldiniz diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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