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Bakan Yardımcısı Birinci’den şehidin ailesine taziye ziyareti

KARS HABERLERİ  | 07.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Van’ın Bahçesaray İlçesinde kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın cenaze törenine olumsuz hava koşulları nedeniyle katılmadı. İstanbul Sahiba Gökçen -Kars seferini yapan uçağın Ağrı’ya inmesi üzerine Birinci karayoluyla Arpaçay’a geldi.
Avcı ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Yardımcısı Birinci, şehidin babası Asım Avcı’ya ve Kars Valisi Türker Öksüz’e başsağlığı diledi. Bakan Yardımcısı Birinci, daha sonra karayoluyla Erzurum’a hareket etti.

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