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Bakan Yardımcısı Birpınar, Ermenek’te

KARAMAN HABERLERİ  | 18.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof.

Bakan Yardımcısı Birpınar, Ermenek’te

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Karaman’ın Ermenek ilçesini ziyaret etti.
Bakan yardımcısı Birpınar, ilçedeki afet konutlarının yapım çalışmaları hakkında bilgi alırken, ilçenin doğal yapısı ve turkuaz baraj gölü manzarasına hayran kaldığını dile getirdi. Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın’dan bölgenin tarihi ve ekolojik yapısı hakkında bilgi alan Birpınar’a çay ve ilçenin doğal ürünü olan Ermenek Helvası ikram edildi. Yaklaşık 4 saat ilçede kalan Birpınar sohbet ortamında geçen görüşmeler sonrası ilçeden ayrıldı.
Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın davetimizi kabul ederek, ilçemizi ziyareti bizleri onure etti. İlçemiz ve ilçemizin konut sorunları hakkında bilgiler verdik. Bizi ilgi ile dinleyerek, sorunların yakın takipçisi olacağını söyledi ve bizleri Ankara’ya davet etti” dedi.
Görüşmeye Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, il genel meclis üyesi Eyyup Çayır, belediye meclis üyesi Durmuş Açıkbaş da katıldı.

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