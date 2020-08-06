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Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya Büyükşehir’i ziyaret etti

MALATYA HABERLERİ  | 06.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5.2 şiddetindeki depremin meydana getirdiği etkileri incelemek üzere Malatya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da korona virüs denetimlerine katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret etti.Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin’de katıldı.Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Yardımcısı Çataklı ‘ya Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, yaptığı hizmet ve projeler ile ilgili bilgiler verdi.Başkan Gürkan, başta salgın tedbirleri olmak üzere deprem, kentsel dönüşüm projeleri, kayısı entegre tesisi ve lisanslı depoculuk, yeni fuar merkezi, yeni yol projeleri, yeni çevre yolu gibi birçok proje hakkında bilgiler verdi.Başkan Gürkan, ziyarette İç İşleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ’ya kayısı ikram edip, çeşitli hediyeler verdi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5.2 şiddetindeki depremin meydana getirdiği etkileri incelemek üzere Malatya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da korona virüs denetimlerine katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret etti.
Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin’de katıldı.
Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Yardımcısı Çataklı ‘ya Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, yaptığı hizmet ve projeler ile ilgili bilgiler verdi.
Başkan Gürkan, başta salgın tedbirleri olmak üzere deprem, kentsel dönüşüm projeleri, kayısı entegre tesisi ve lisanslı depoculuk, yeni fuar merkezi, yeni yol projeleri, yeni çevre yolu gibi birçok proje hakkında bilgiler verdi.
Başkan Gürkan, ziyarette İç İşleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ’ya kayısı ikram edip, çeşitli hediyeler verdi.

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