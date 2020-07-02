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Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde Bulundu

KONYA HABERLERİ  | 02.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi önünde Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Demircan, ilçedeki temaslarına Nasreddin Hoca Türbesiyle başladı.

Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi önünde Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Demircan, ilçedeki temaslarına Nasreddin Hoca Türbesiyle başladı. Türbede dua eden Bakan Yardımcısı Demircan’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Türbe hakkında bilgi verildi. Başkan Akkaya, Bakan Yardımcısı Demircan’ı 5-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 61’inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet etti. Ayrıca, Nasreddin Hoca Türbesi ziyareti sırasında Başkan Akkaya tarafından Bakan Yardımcısı Demircan’a yağlı boya Nasreddin Hoca Türbesi motifli tablo hediye edildi. Temaslarına Akşehir Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi’nde bulunan Tarık Buğra İlçe Halk Kütüphanesi ziyaretiyle devam eden Demircan, daha sonra restorasyonu tamamlanan Hasan Paşa İmaret Camisi’nde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve heyeti Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Gavur Hamamı ve restorasyonu tamamlanan Ermeni Kilisesi, Tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu sokaklarda incelemelerde bulundu. Demircan; restorasyonu tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da yerinde bilgiler alırken ziyaretleri esnasında Tarihi Akşehir Evleri üzerinde bulunan sokaktaki vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a Akşehir’deki, ziyaretleri esnasında Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile ilgililer eşlik etti.

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