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Bakan Yardımcısı Demircan, Battalgazi’deki tarihi yerleri inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 23.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan beraberindeki heyet ile birlikte Malatya’nın Battalgazi İlçesindeki Tarihi Ulu Cami, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Arslantepe Höyüğü, Seyyid Battal Gazi’nin doğduğu evi ve Şahabe-i Kübra Medresesi’nde incelemelerde bulundu.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan beraberindeki heyet ile birlikte Battalgazi’deki tarihi mekanlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.İlk olarak 24 Ocak Elazığ depreminden sonra hasar gören ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Ulu Camiyi gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, daha sonra kazı çalışmalarının devam ettiği Şahabe-i Kübra Medresesi’ni inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan beraberindeki heyet ile birlikte Malatya’nın Battalgazi İlçesindeki Tarihi Ulu Cami, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Arslantepe Höyüğü, Seyyid Battal Gazi’nin doğduğu evi ve Şahabe-i Kübra Medresesi’nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan beraberindeki heyet ile birlikte Battalgazi’deki tarihi mekanlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.
İlk olarak 24 Ocak Elazığ depreminden sonra hasar gören ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Ulu Camiyi gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, daha sonra kazı çalışmalarının devam ettiği Şahabe-i Kübra Medresesi’ni inceledi. Şahabe-i Kübra Medresesi’ndeki kazı çalışmaları hakkında yetkililerden geniş kapsamlı bilgiler alan Bakan Yardımcısı Demircan, Battalgazi’deki tarihin ayağa kaldırıldığını belirtti. Şahabe-i Kübra Medresesi’nin ardından Selçuklu döneminden kalma ve Osmanlı döneminde suçluların infaz edildiği yer olarak bilinen Kanlı Kümbet’i gezen Bakan Yardımcısı Demircan, sonrasında ise binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda bir çay molası verdi. Beraberindeki heyet ile birlikte tarihi Kervansaray’da bir çay içen Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi dip derinliği M.Ö. 5 binli yıllara dayanan ve Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla UNESCO kalıcı listesine aday Arslantepe Höyüğü’nü inceledi.
Demircan, projenin takipçisi olacak
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, son olarak Eskimalatya Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Seyyid Battal Gazi’nin doğduğu evin alanında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan’a, mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait olan ve Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Seyyid Battal Gazi’nin doğduğu evin yapım aşaması, kamulaştırma ve çevre düzeni çalışmaları için hazırlanan proje dosyası, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam tarafından sunuldu. Projeyi inceleyen Bakan Yardımcısı Demircan ise projenin yakın takipçisi olacağını belirtti.

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