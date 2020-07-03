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Bakan Yardımcısı Demircan’dan İnegöl’e sürpriz ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İnegöl’ü ziyaret ederek şehirde bir dizi temasta bulundu.Bir dizi program için bölgemizde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sürpriz bir ziyaretle İnegöl’e geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İnegöl’ü ziyaret ederek şehirde bir dizi temasta bulundu.
Bir dizi program için bölgemizde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sürpriz bir ziyaretle İnegöl’e geldi. Bakan Yardımcısı Demircan ve Başkan Alper Taban ilk olarak İnegöl İshakpaşa Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Kütüphane binasında incelemeler yapılıp kurum hakkında bilgi verildi.
Bakan Yardımcısı Demircan, İnegöl’deki temasları kapsamında kütüphanenin ardından İnegöl Belediyesi’ni ziyaret etti. Kaymakam Şükrü Görücü’nün de katıldığı ziyarette şehrin kültür ve turizm yönünden değerleri ele alınıp istişareler yapıldı. İnegöl Belediyesi’nin turizm anlamında özellikle son dönemde attığı adımlara ilişkin bilgiler verilip gelecek hedefleri masaya yatırıldı. Başkan Alper Taban, ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a İnegöl hatırası bir tablo hediye etti.

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