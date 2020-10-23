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Bakan Yardımcısı Demircan’dan MTÜ’ye ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 23.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret etti.
Malatya programı kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, burada Rektör Prof. Dr. Karabulut ile bir süre görüştü. Üniversitenin çalışmaları, yatırımları ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Bakan Yardımcısı Demircan Battalgazi Yerleşkesindeki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın kişisel eşyalarının yer aldığı MTÜ Turgut Özal Müzesini gezdi ve Rektör Prof. Dr. Karabulut’tan müze ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Demircan’a üniversitenin kayısı çekirdeğinden üretilen kayısı çekirdeği ekstresi, kayısı çekirdeği yağı ile birlikte dezenfektan hediye edilirken, kuru kayısı ve çini tabak takdim edildi.

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