YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 02.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin babası Necip Dere (78), Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Akçay Mahallesi’nde ikamet eden Necip Dere, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin babası Necip Dere (78), Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Akçay Mahallesi’nde ikamet eden Necip Dere, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Sungurlu Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Bağcılı (Müdü) köyünde toprağa verildi.
Cenazeye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Emin Baysa, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Çorum Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:10
Sabah
05:04
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:58

Çorum Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çorum’da ekmek ve pide fırınları denetlendi

Çorum’da ekmek ve pide fırınları denetlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.