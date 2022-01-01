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Bakan Yardımcısı Erdil yeni yıla Mehmetçikle girdi

01.01.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Erdil yeni yıla Mehmetçikle girdi

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yeni yıla Edirne'de hudut bölüğünde Mehmetçikle birlikte girdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'le sınır noktasındaki Şehit Üsteğmen Ersan Yenici Arda Bölüğüne gelen Bakan Yardımcısı Erdil'i 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu karşıladı.

Erdil, yemekhanede hudut askerleriyle bir araya geldi.

Mehmetçikle yeni yıla giren Erdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Bakan Yardımcıları ve üst düzey yöneticilerle sahada olduklarını ifade eden Erdil, şunları kaydetti:

"İllerimizde İçişleri Bakanlığıyla ilgili kurumlarımızı, gerek kolluk kuvvetlerimizi ve diğer kurumlarımızı alanda, nöbette, iş başında ziyaret edip onları motive etmeye, görev başında onların yanında olmaya çalışıyoruz.

O istikamette İçişleri Bakanlığındaki Bakan Yardımcısı arkadaşlarımız alandalar. Ben de bugün Sayın Valimizle beraber Edirne'deyim, 2022'yi asker arkadaşlarımızla karşıladık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

Erdil ve Canalp ayrıca huzurevi, hastane, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis kontrol noktaları ile Kapıkule Sınır Kapısını da ziyaret etti.

Ziyaretlerde Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri de eşlik etti.

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