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Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

09.01.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın 66 yaşında vefat eden teyzesi son yolculuğuna uğurlandı.Hayatını kaybeden emekli Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdurmuş’un eşi ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın teyzesi Gülten Erdurmuş memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın 66 yaşında vefat eden teyzesi son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden emekli Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdurmuş’un eşi ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın teyzesi Gülten Erdurmuş memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erdurmuş’un cenazesi Bolvadin ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Erdurmuş’un cenaze namazına; Özkaldı, Bolvadin Kaymakam’ı Adem Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından Erdurmuş cenazesi Bolvadin ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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