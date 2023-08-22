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Bakan Yerlikaya: “Van’da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı”

22.08.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van’da 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda; 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 37’si tutuklandı. 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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