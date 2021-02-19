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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

19.02.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı iş birliğinde Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na" katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, oda ve borsa başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyası temsilcileri yer aldı.

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