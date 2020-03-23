YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EKPSS değerlendirmesi:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EKPSS değerlendirmesi:

ANKARA HABERLERİ  | 23.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

"Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak" - "Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesi sağlanacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Eylül 2020'ye ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) ilişkin, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020'de yapılması planlanan EKPSS'nin 20 Eylül 2020'de yapılmasına karar verilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selçuk, 20 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı.

Sınavda adayların engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını vurgulayan Selçuk, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak." ifadesini kullandı.

Adaylara engel gruplarına göre "Genel Engelli Testi", "İşitme Engelli Testi" ve "Zihinsel Engelli Testi" olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını dile getiren Bakan Selçuk, sınavda az gören adayların isteği doğrultusunda 16 ve 18 punto soru kitapçığı, soru kitapçığını okuyamayan ya da cevap kağıdını işaretlemekte zorluk çeken görme engelliler, CP hastaları ve zihinsel engelliler için okuyucu/işaretleyici yardımı verileceğini aktardı.

Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesinin sağlanacağını ifade eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İlk kez 2012'de yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura usulü yerleştirmeler ile toplam 11 yerleştirme döneminde 36 bin 850 engelli bireyin kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri yapıldı. 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli memur sayısı, bugün yaklaşık 11 katına çıkarak 56 bin 402'ye yükseldi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte seferberliği

Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte seferberliği

Kuşadası’nda tek yön uygulamasında ilk kaza

Kuşadası’nda tek yön uygulamasında ilk kaza

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Sakarya’da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Sakarya’da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Ankara Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Natura Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Mert Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Dilara Eczanesi
Cankaya
Aysen Eczanesi
Cankaya
Karaşar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.