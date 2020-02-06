YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

VAN HABERLERİ  | 06.02.2020 01:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindekiler ile birlikte Adli Tıp Şube Müdürlüğü önüne cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret ederek başsağlığında bulundular.Van’da yaşanan çığ faciasının ardından kente gelerek hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindekiler ile birlikte Adli Tıp Şube Müdürlüğü önüne cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret ederek başsağlığında bulundular.
Van’da yaşanan çığ faciasının ardından kente gelerek hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki hastaları ziyaret ettikten sonra Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne geçen Bakan Koca ve Soylu, burada cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret ederek baş sağlığında bulundular. Daha sonra Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne giden Bakan Koca ve Soylu, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki diğer hastaları ziyaret etmek için buradan ayrıldılar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hasta ziyaretlerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eşlik etti.
Öte yandan Adli Tıp Şube Müdürlüğünde otopsileri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Van Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:25
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
18:58

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van Spor FK teknik direktörü Taşkın; "Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz"

Van Spor FK teknik direktörü Taşkın; "Vanspor taraftarı ve camiamıza yaşattığımız için herkesten özür dileriz"

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meteorolojiden sevindiren haber

Meteorolojiden sevindiren haber

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Van Büyükşehir Belediyesinde ‘Sosyal Denge Tazminatı’ imzalandı

Van Büyükşehir Belediyesinde ‘Sosyal Denge Tazminatı’ imzalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.