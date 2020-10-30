Bakanlar Gül ve Kurum ile Milletvekili Yıldırım deprem bölgesinde

Vali Yavuz Selim Köşger'in koordinesinde kısa sürede müdahale edildiğini, ekiplerin oluşturulduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

Arama kurtarma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Arkadaşlarımız olağanüstü bir gayretle zamanla yarışarak çalışıyorlar. Amaç, enkaz altındaki hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak." dedi.

Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin zamanla yarışarak müdahalede bulunduğunu belirtti.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazındaki çalışmaları takip eden Gül, Kurum ve Yıldırım, parkta kalan vatandaşlarla görüşüp, ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

İZMİR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem in ardından, parklarda kalan vatandaşlarla görüştü.

"Bütün enkazlarda çalışma var, ümit ediyoruz ki daha çok insanımızı sağ salim enkazlardan çıkarmış olalım. Tabii büyük bir deprem, artçı sarsıntılar da devam ediyor. O bakımdan tedbirli olmak lazım, 'deprem geçti' diye binalara dönmemek gerekiyor. Çeşitli kamu binalarında, hava şartları da güzel açık alanda geceyi geçireceğiz."

Kriz Koordinasyon Merkezi, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesince ihtiyaçların karşılandığına değinen Yıldırım, bu aşamada yapılması gereken ne varsa hepsinin yapıldığını sözlerine ekledi.

