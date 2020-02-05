Bakanlar Koca ve Soylu Van'daki çığda yaralananları ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu

"Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

Koca, dün 5, bugün ise 33 kişinin çığda hayatını kaybettiğini anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

- "Pistten çıkan uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa değinen Koca, şu bilgileri aktardı:

"Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 157 kişi oldu. 157 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 157 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim."