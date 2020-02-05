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Bakanlar Koca ve Soylu Van'daki çığda yaralananları ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu

VAN HABERLERİ  | 05.02.2020 23:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti" - "(Van'da çığ düşmesi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Çığda hayatını kaybedenler) 1'i astsubay, 10'u uzman çavuş olmak üzere toplamda 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 2 Karayolları çalışanı, 3 itfaiye personeli, 1 Turkcell çalışanı ve diğerleri de dünkü akrabalarını kurtarmaya gelen sivil vatandaşlarımızdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin "Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal çığda yaralanarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan asker, vatandaş ve kurtarma ekiplerini ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yaşanan çığ düşmesi nedeniyle Bakan Soylu ile hem olay yerini hem de hastaları ziyaret etmek üzere Van'a geldiklerini söyledi.

- "Hastaneye yaralı gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"

Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Koca, şöyle konuştu:

"Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

Koca, dün 5, bugün ise 33 kişinin çığda hayatını kaybettiğini anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

- "Pistten çıkan uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa değinen Koca, şu bilgileri aktardı:

"Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 157 kişi oldu. 157 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 157 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim."

Bakan Koca, Van'daki çığ düşmesinde tüm sağlık ekiplerinin baştan itibaren fedakar ve özverili şekilde gayret gösterdiğini belirterek, "700'e yakın UMKE, acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı." dedi.

Sahaya 119 ambulansın hızla sevk edildiğini aktaran Koca, hastanelerdeki fiziki şartlar ve hekim kadrosu ile yetkin şekilde erken müdahalelerin yapıldığını kaydetti.

Koca, kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, bir gazetecinin çığ olayında hayatını kaybeden asker, kurtarma ekibi ve vatandaşların sayısını sorması üzerine "1'i astsubay, 10'u uzman çavuş olmak üzere toplamda 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 2 Karayolları çalışanı, 3 itfaiye personeli, 1 Turkcell çalışanı ve diğerleri de dünkü akrabalarını kurtarmaya gelen sivil vatandaşlarımızdı." ifadelerini kullandı.

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Hastane - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralı ziyaret

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