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Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

18.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Bakanlar Nebati ve Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Valilik önünde karşılanan Bakanlar Nebati ve Kurum, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Bakanlar Nebati ve Kurum bir süre Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile makamında görüştükten sonra burada, Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, basına kapalı sürüyor.

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