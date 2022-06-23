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Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

23.06.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Al Qasabi ile görüştüklerini belirterek, "İkili ticaret, müteahhitlik, yatırımlar ve ticari ilişkilerimize yeniden ivme kazandırmak üzere atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

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