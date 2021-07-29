Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele edildiğini belirterek, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma, ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor." dedi.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi.

Yangınların mutlaka kontrol altına alınacağına değinen Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon kurduklarını bildirdi.

Yangınlarda oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre, 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." diye konuştu.

Pakdemirli, zarar tespitlerinin devam edeceğine değindi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın hakkında konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor." dedi.

- Bölgedeki hasarlar tespit ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede incelemelere katıldığını belirtti.,

Manavgat'taki orman yangınına ilişkin Kurum, "Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

Tüm kurumların yangınla mücadele çalışmasına katıldığını vurgulayan Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda." ifadesini kullandı.

Yerleşim yerlerindeki hasarlar hakkında bilgi veren Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı."

- Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dünden itibaren yangın bölgesinde olduklarını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi. Yangının çıkış nedenleri ile ilgili çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor." dedi.

Bir yandan söndürme çalışmaları sürerken, diğer taraftan da yardım çalışmaları yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu. Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu." diye konuştu.

(Sürecek)

