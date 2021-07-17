Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Rize'de incelemelerini sürdürüyor.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Güneysu ilçesi ile merkeze bağlı Muradiye beldesi, Karasu köyü ile selden etkilenen çay ve helva fabrikalarında inceleme yaptı.

Buradaki zarar ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, Muradiye beldesinde kayıp olduğu bildirilen Batuhan Delihasan'ın ailesiyle görüştü.

Bakan Soylu, anne Ayşe ile baba Mehmet Delihasan'a arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Soylu, Karaismailoğlu ve Yazıcı, Delihasan ile diğer kayıp Hasan Arıcı'nın bulunması için Alakoz ve Potamya derelerinde gerçekleştiren arama-tarama faaliyetlerini de takip etti.

Çeşitli bölgelerde arama-kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmaları da inceleyen bakanlar, ekiplerden bilgi aldı.

Soylu, Karaismailoğlu ve Yazıcı, bölgede inceleme yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de Karasu köyünde karşılaştı. Destici ile bir süre sohbet eden Soylu, Karaismailoğlu ve Yazıcı, bazı noktalarda birlikte inceleme yaptı.

