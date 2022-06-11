Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, Van'daki toplu açılış töreninde konuştu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da toplu açılış törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Beşyol Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, binlerce insanın yol boyunca Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya geldiğine tanıklık ettiğini söyledi.

Türkiye'nin diz çökertilmek istenmesine karşı bu ülkenin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin bozulmasına karşı milletin her zaman dik durduğunu belirten Soylu, şunları belirtti:

"Hiç endişe etmeyin, bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Elbette dünyanın da karşı karşıya kaldığı dertlerden ve sıkıntılardan biz de payımızı alıyoruz ama bizim tecrübeli bir kaptanımız, güçlü bir liderimiz var. Tecrübesi ve bilgisiyle bugüne kadar dünyaya insanlığı ve kardeşliği anlatan etrafımızdaki çembere, ateş çemberi iken Türkiye'yi oradan çekip çıkaran bir liderimizle yol yürüyoruz. 2023, yani Cumhuriyetin 100. yılında hep birlikte öyle bir güçlü adım atacağız ki sadece 780 bin kilometrekarenin sadece 86 milyonun umudu değil etrafımızdaki coğrafyanın mazlumların mağdurların umudu haline gelen bir Türkiye olacak."

Annelerin eylemleriyle teröre diz çöktürdüğünü ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün terörle ilgili mücadelemizde geldiğimiz noktada size mahcup değiliz. Burada anneler var, 'Çocuklarım ne olacak?' diye endişe etmiyorlar. Mühendis, mimar, doktor, hemşire oluyorlar. Çocuklarımızı dağa göndermek isteyenlere müsaade etmiyoruz çünkü onlar okula gidecekler memleketine güç ve kuvvet verecekler. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Biz sizin emrinize amadeyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bu ülkede kimsenin ötekileştirilmediğini anlatan Soylu, "Patlasınlar, çatlasınlar. Kürt'ünün de Türk'ünün de Çerkez'inin de Abaza'sının da kardeş olduğu bir Türkiye var. Kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye var. Alevi'sinin de Sunni'sinin de herkesin bir arada olduğu ve kardeş olduğu bir Türkiye var. Bu kolay olmadı, bu sizle beraber oldu." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, milletin, sandığa attığı 50 gramlık oy pusulasıyla, milli iradeyle, demokrasiyle birçok şeyi değiştirdiğini kaydederek, şöyle dedi:

"Bu zor bir meseleydi. Terörü bitirmek, milletin arasındaki muhabbeti artırmak zor bir meseleydi. Hem dışarıdan hem de içeriden Türkiye'yi zorlamaya çalışanlara karşı zor bir meseleydi. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi istismar etmeye çalışanlara karşı zor bir meseleydi. Bunu siz değiştirdiniz. Terörü neyle yendiniz biliyor musunuz? Bu ülkede Van'da, Hakkari'de Diyarbakır'da saat 4'ten sonra sokağa çıkılmayan kaderi neyle değiştirdiniz biliyor musunuz? Birilerinin gelip esnaftan haraç almasının sona erdirilmesini neyle değiştirdiniz biliyor musunuz? Çocuklarınızın annelerinin dizinin dibinden dağa götürülmesini neyle değiştirdiniz biliyor musunuz? Siz yaptınız, siz gerçekleştirdiniz. Bizi beğenmeyenlere karşı siz yaptınız, 'Biz Amerika'yız, Avrupa'yız silahı veririz her şeyi yaparız.' diyenlere karşı siz yaptınız. Sadece ve sadece 50 gramlık oy pusulasıyla değiştirdiniz, milli iradeyle, demokrasiyle değiştirdiniz."

Van'da ve Türkiye'de yapacak çok işlerinin olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, "2023 akşamı o akşam bugün Avrupa'dan Amerika'dan Türkiye'ye caka satanlar. 'Biz zenginiz, istediğimizi Suriye'de, istediğimizi Irak'ta, istediğimizi etrafımızdaki coğrafyada yaparız.' diyenler siz o 50 gramlık oy pusulasını 2023 akşamı iradenizle kullanacaksınız, o devletlerin liderleri Tayyip Erdoğan'ın önünde sıraya girecek. Buna hazır mısınız? Büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye hazır mısınız? Bize itimat edin bize güvenin biz sizin kardeşiniz. Size yanlış yapmayız, size yanlış yapana müsaade etmeyiz, emrinize amadeyiz. Van'da yapacak çok işimiz var. Türkiye'de yapacak çok işimiz var. Buradan söylüyorum Van'a, Diyarbakır'a nasıl huzur getirmişsek Allah şahidimiz bu coğrafyada Bağdat'a da Şam'a da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru kardeşliği biz getireceğiz." dedi.

- "Van'dan şampiyonlar çıkaracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Van'ın bu coşkusu, heyecanı ve kardeşliğiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

"Her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarımız var" diyen Kasapoğlu, "Yurtlarıyla, gençlik merkezi, genç ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor salonlarıyla havuzlarıyla semt sahalarıyla her alanda Van'da Van'ın ilçelerinde hamdolsun büyük bir atılımı gerçekleştiriyoruz. Bu atılım, Van'ın gençleri için Van'ın evlatları için şanlı bayrağı tüm dünyada dalgalandıracak Van'dan çıkacak şampiyonlar için" ifadesini kullandı.

Yüzmede, boksta, basketbolda her alanda Van'dan şampiyonlar çıkaracağını aktaran Kasapoğlu, "Bu coğrafyanın evlatları asaleti, yeteneğiyle, karakteriyle tüm dünyaya Van'ın mesajını ulaştıracak. Van 2023 Haziran'ında haktan, adaletten, demokrasiden milli iradeden aldığı o güçlü duruşuyla sandıkları patlatarak, Cumhur İttifakı'nın o güçlü duruşunu tüm dünyaya, demokrasi düşmanlarına haykırarak verecek." diye konuştu.

