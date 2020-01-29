Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanan gıdaların kolilere konulmasına destek verdi.

Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren Bakanlar Soylu ve Koca, Valilikte düzenlenen basın toplantısının ardından, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca depremzedelere ulaştırılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti.

Merkezde görev yapan gönüllülerle sohbet eden Soylu ve Koca, depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması ve battaniyelerin istiflenmesine yardımcı oldu.

Daha sonra Yurtbaşı beldesine geçen Soylu ve Koca, sokakta ve toplu taşıma aracında vatandaşlarla görüştü, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Soylu ve Koca, aynı beldede depremden etkilenen, Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığınca kurulan çadırda barınan bir aileyi de ziyaret etti.

Buradan merkeze bağlı Hoş ve Sedeftepe köylerine geçen Soylu ve Koca, vatandaşların sorunlarını dinledi.

