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Bakanlar, vefat eden tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

22.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Bakanlar, vefat eden tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

Bakanlar Kurulu üyeleri, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla soysal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Gençlik yıllarımızın önemli mütefekkirlerinden, eserleriyle gençliğin ufkunu açan değerli dava adamı Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eserleriyle nesilden nesile tarih şuuru aşılayan Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, şunları kaydetti:

"Güler yüzü ve engin birikimiyle gönüllerde ve bu kubbede hoş bir sada bırakarak terk-i diyar eyleyen Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, mekanını cennet eylesin, başımız sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Ülkemizin kıymetli kalemlerinden, tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesajında "Yaşamını tarih bilimine adayan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'na (Niyazi Birinci) Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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