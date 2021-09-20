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Bakanlardan ve MSB'den Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama mesajları

20.09.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlardan ve MSB'den Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürekleriyle oynayanlar, yine kazandılar. Tebrikler Ampute Milli Futbol Takımı. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ay yıldızlı bayrak gönderde. Ampute Futbol Milli Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu. Harikasınız, bu gece gurur gecemiz." mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, "Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz Ampute Milli Futbol Takımı." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter'dan "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz bizim çocuklar. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum." mesajını iletti.

Bakan Soylu paylaşımında, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinin videosunu da yayımladı.

Görüşmede, Çakmak'ı başarıları dolayısıyla tebrik eden Soylu, "Gaziler Günü'nde güzel bir hediye verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Büyük bir hediye verdiniz milletimize." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, "Yüreklerini ortaya koydular, güçleriyle kazandılar! Final maçında İspanya’yı 6-0 yenerek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kupasının sahibi olan Millilerimizi kutluyoruz." paylaşımında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında da "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 gibi ezici skorla mağlup eden ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kutluyoruz. Gaziler Günü'nde bizleri sevince boğan futbolcularımızı yürekten selamlıyoruz.
Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadelerine yer verildi.

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