Bakanlık, Aydın Şoförler Odası’nın talep ve önerilerini dikkate aldı; Tarih ertelendi

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Ağustos Ayı’nın son haftasında yaptıkları açıklama ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ‘Okul Servis Araçları’ yönetmeliğine ilişkin taleplerine olumlu yanıt geldiğini belirterek şoför esnafının sorunlarına ilişkin talep ve önerilerine dikkate alan yetkililere teşekkür etti.

27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Eylül 2020’ye ertelenen ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne göre 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bazı maddelere 12 Eylül 2020 tarih 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik kararı ile bir yıl erteleme getirildi. Kararın ertelenmesinin sevindirici olduğunu ancak uygulanması zor olan maddelerin yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “03 Eylül 2020 tarihi itibariyle, servis araçlarında ‘Koltuklarda üç nokta emniyet kemeri, oturmaya duyarlı sensör tüm koltukları görecek şekilde kamera ve kayıtları en az 30 gün tutabilen cihaz ve içeri gösterebilen beyaz cam ile aynı yönetmeliğin 9 maddesinin F bendinde Mesleki Yeterlilik Belgesi’ yürürlüğe girecekti. Meslek odası olarak bizler 7 aydır kontak açmayan okul servislerinin bu yönetmeliğin gereğini yerine getirebilmesine imkan olmadığını belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na dosya gönderip AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’tan da bizzat yardım istemiştik. Yönetmeliğin uygulanma tarihi bir yıl ertelendi” diyerek bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür etti.

