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Bakanlık SUBÜ’yü 1’inci ilan etti

SAKARYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

SUBÜ, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmalarında birincilik elde etti.

Bakanlık SUBÜ’yü 1’inci ilan etti

SUBÜ, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmalarında birincilik elde etti. SUBÜ Öğretim Üyesi Dr. Barış Boru, Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi İkinci Bölge Kategorisi’nde birinci oldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Kamu-Üniversitesi-Sanayi İş Birliği’nin (KÜSİ) güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgesindeki üniversiteler arasında fark oluşturarak önemli bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde SUBÜ Öğretim Üyesi Dr. Barış Boru, gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi İkinci Bölge Kategorisi’nde birinciliğe layık görüldü. Aynı zamanda SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) Müdürü olan Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek üzere 81 ildeki üniversitelerin öğretim elemanlarından oluşan KÜSİ Çalışma Grubu’nda, Sakarya KÜSİ Çalışma Grubu üyesi olarak yer alıyor.
Sakarya’da KÜSİ çalışma grubunun Vali Ahmet Hamdi Nayir himayesinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Barış Boru, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Sakarya Teknokent, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri çalışmalarda yer alıyor” dedi.
Ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Boru, “2019 yılında elde ettiğimiz başarıda tüm çalışma grubu paydaşlarının özverili çalışmalarının rolü bulunuyor. Hedeflerimiz şehrimizde Ar-Ge ekosistemini güçlendirmek, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmak ve üniversitelerimizin sanayi kuruluşlarımızla daha etkin çalışma yürütmesini ve ortak projeler ortaya çıkarmasını sağlamak” diye konuştu.

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