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Bakanlıktan Çaldıran Belediyesine hibe araç

VAN HABERLERİ  | 16.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığına bir çöp aracı ve bir sulama aracı hibe edildi.Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hidrolik sıkıştırmalı bir adet çöp aracı ve bir adet sulama aracı hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığına bir çöp aracı ve bir sulama aracı hibe edildi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hidrolik sıkıştırmalı bir adet çöp aracı ve bir adet sulama aracı hibe edildi. Teslim alınan çöp aracı, Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve belediye personelinin katıldığı törenle kurban kesilerek dualarla hizmete alındı. Alınan son araçla birlikte belediye araç filosunu 34’e çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Yaptığımız girişimler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından belediyemize yeni iki araç hibe edildi. Belediyemizin araç filosunu 34 araca yükseltmenin sevincini yaşıyoruz. Hidrolik sıkıştırmalı, 13+ 1,5 metreküp hacmine sahip, aynı zamanda yüksek güvenlikli, bisiklet bariyeri, döner ikaz lambası, projektör, arka basamak, otomatik yükleme, otomatik fren gibi tam donanıma sahip bir adet çöp kamyonu ile 1 tanede sulama aracıyla yaz mevsiminde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş programına destek sağlamak ve yangınlara da müdahale edebilecek donanıma sahiptir. Yıkama ve genel maksat tankeri olarak hizmet verebilecek bir sulama aracını belediyemizin araç filosuna kattık. Amacımız halkımıza kayık olabilecek şekilde hizmet ederek hayır dualarını alabilmektir. Alınan yeni araçlar halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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