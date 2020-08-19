YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Bakanlıktan Dumlupınar Tasarım Teknokent’e destek sözü

Bakanlıktan Dumlupınar Tasarım Teknokent’e destek sözü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Dumlupınar Tasarım Teknokent’in bugünü ve geleceğinin konuşulduğu video konferans gerçekleştirildi.Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Dumlupınar Üniversitesini Rektör ve aynı zamanda Dumlupınar Tasarım Teknokent A.Ş.

Bakanlıktan Dumlupınar Tasarım Teknokent’e destek sözü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Dumlupınar Tasarım Teknokent’in bugünü ve geleceğinin konuşulduğu video konferans gerçekleştirildi.
Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Dumlupınar Üniversitesini Rektör ve aynı zamanda Dumlupınar Tasarım Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Uysal ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Dumlupınar Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz temsil etti. Bakanlık tarafında ise toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikler Genel Müdür Bilal Macit başkanlığındaki heyet katıldı.
Rektör Kazım Uysal ve Genel Müdür Bilal Macit’in karşılıklı iyi niyet açıklamalarıyla başlayan görüşmede Dumlupınar Teknokent’in geçmişi Prof. Dr. Hasan Göçmez tarafından özetlendi. Göçmez’in ardından söz alan Prof. Dr. Ersan Öz ise Teknokent’in şu anki durumu ile gelecekte hayata geçirilmesi düşünülen planları ayrıntılarıyla anlattı.

Bakanlık tarafından Dumlupınar Üniversitesine ve Teknokente yönelik olumlu dönüşler yapılan görüşmede Bilal Macit, Dumlupınar Teknokent’in bu gayretle devam etmesi halinde her konuda yanında olacaklarının sözünü verdi. Görüşme sonunda heyetler en kısa sürede Ankara’da bir araya gelme konusunda uzlaştılar.

Bakanlıktan Dumlupınar Tasarım Teknokent’e destek sözü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.