Baki Ersoy: “Biz zalimlerin karşısında olacağız, haklı davamızdan da kesinlikle vazgeçmeyeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, zalimlerin karşısında dimdik duracaklarını, haklı davalarından da vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, “Kayseri’de oturmuş olan ‘Sen’, ‘Ben’, ‘Bizim oğlan’ yapısıyla bu işin olmadığını, olmayacağını, buna birilerinin dur diyeceğini biz yüksek sesle haykırarak ve gerektiği yerde hodri meydan demesini bilerek bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Erciyes’te bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, “Bugün itibariyle göreve başlayalı 4 yıl oldu. Bu 4 aylık dönem içerisinde MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak hemen hemen her gün vatandaşlarımızla iç içe olduk. Bu diyaloglar neticesinde gördük ki; Melikgazi ve Kayseri üzerinde partimize ciddi bir teveccüh var. Bu teveccühünde ötesinde partimize duyulan yüksek oranda bir güven söz konusudur. Bunu bizzat sahada müşahede ederek tespit ettiğimiz için burada rahat rahat konuşabiliyoruz. İnsanların partimize olan güveni, bir siyasi partiden daha ötesine geçmiş durumdadır. Her yerde ‘İyi ki varsınız’ söylemleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her yerde iltifatlara mazhar oluyoruz. Bu gerçekten bizim açımızdan mutlu edici bir durumdur. Bir siyasi partinin de tek hedefi bu olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.