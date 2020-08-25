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Baki Ersoy, Develi ve Özvatan için soru önergesi verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’nin Develi ve Özvatan ilçelerinin 3.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’nin Develi ve Özvatan ilçelerinin 3. Bölge teşvikleri kapsamına alınmaması konusunda ilgili bakanlığa soru önergesi verdi.
Cumhurbaşkanlığı kararının açıklanmasının ardından, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ve Özvatan ilçelerinin teşvikten yararlanamamış olmasına değinerek; “Bu konu için ilgili bakanlıkla irtibat halinde olup, konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim.” ifadelerine yer vermişti. Sözünü tutan Ersoy, ilgili bakanlığa konu ile ilgili soru önergesi sundu.
Soru önergesinde aşağıdaki ifadelere yer veren Ersoy, konunun takipçisi olarak sözünde durdu.
21 Ağustos günü Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı illerin yatırım teşvik bölgesi değişmesi ile birlikte, Kayseri ilinin 10 ilçesinin 3. Bölge teşvikleri kapsamına alındığını sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Kayseri’nin taşra ilçelerinden olan Develi ve Özvatan ilçeleri ise teşviklerden yararlanamamıştır.
Bu kapsamda;
1) Sanayi teşviklerinden faydalanacak ilçeler hangi parametrelere göre belirlenmektedir?
2) Kayseri’nin merkez ilçelerden sonra en büyük ilçesi olan ve gerek konumu, gerek turizm potansiyeli ile yatırımlara elverişli olabilecek Develi ilçesi ve özellikle de ilçenin mülki sınırlarını oluşturan Kızılırmak nehri ve ilçe içerisinden geçen Akdere sayesinde yaylacılık, mesire ve kamp turizmine elverişli olan Özvatan ilçesinin teşvik bölgelerinde değerlendirilmesi için yeniden bir düzenleme planlanmakta mıdır?" sorularını iletti.

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