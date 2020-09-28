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Bakım personeline koronadan korunma yolları eğitimi verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde ki resmi ve özel bakım merkezindeki bakım personeline Korona Virüsten (Covid-19) korunma yolları eğitimi verildi.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda sağlık müdürlüğü eğitim personelleri tarafından 20’şer kişilik gruplar halinde düzenlenen eğitime resmi ve özel bakım merkezindeki bakım personelleri katıldı.Eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Pandemi sürecinin başından beri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulanan vatandaşlarımıza bulaş riskinin minimize edilmesi için büyük gayret gösteriyoruz.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde ki resmi ve özel bakım merkezindeki bakım personeline Korona Virüsten (Covid-19) korunma yolları eğitimi verildi.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda sağlık müdürlüğü eğitim personelleri tarafından 20’şer kişilik gruplar halinde düzenlenen eğitime resmi ve özel bakım merkezindeki bakım personelleri katıldı.
Eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Pandemi sürecinin başından beri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulanan vatandaşlarımıza bulaş riskinin minimize edilmesi için büyük gayret gösteriyoruz. İl müdürlüğümüze bağlı Adıyaman Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizdeki çocuklarımız ve İl müdürlüğümüz denetimindeki özel bakım merkezlerindeki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bu süreci en az etkilenmeyle geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda personelimizin 15 günlük vardiya sistemiyle çalışmalarını sağlıyoruz. Kontrollü Sosyal Hayat şartlarına uyarak bu kurumlarda çalışan bakım personellerinin hem kendilerini hem de etkileşimde oldukları çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı korurken bilimsel olarak kanıtlanmış korunma yollarını öğrenmeleri için il sağlık müdürlüğümüz iş birliğinde 20’şer kişinden oluşan gruplar halinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak belirli periyotlarla eğitim düzenliyoruz” diye konuştu.

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