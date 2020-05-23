Bakıma muhtaç yaşlıların "bayram temizliği" de devlet elinden

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darulaceze Vakfı iş birliğiyle kişisel bakım ve temel ihtiyaçları karşılanan 65 yaş ve üstü kimsesiz yaşlıların evleri Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlendi.

Devlet ve vakıf iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, kentte ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yalnız yaşayan ya da uzak şehirlerde akrabaları olan yaşlıların, banyodan tırnak ve saç sakal kesimine, ilaç talebinden ev temizliğine, hastane işlerinden maaş çekimine kadar tüm talepleri titizlikle yerine getiriliyor.

Proje sayesinde devletin şefkat eliyle yalnız olmadıklarını hisseden ve verilen sosyal psikolojik destekle de moral bulan koca çınarların, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde yapılan temizlikle yüzleri gülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darulaceze Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirilen yaşlı bakım projesi kapsamında, yaşlıların ev temizliği ve kişisel bakımının yapıldığını söyledi.