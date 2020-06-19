YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Erzurum’un Tortum ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tortum İlçesi Kapıkaya Mahallesinde, gece yarısında meydana gelen “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı’’ yapan S.E., C.Y., H.Y.

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Erzurum’un Tortum ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tortum İlçesi Kapıkaya Mahallesinde, gece yarısında meydana gelen “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı’’ yapan S.E., C.Y., H.Y. ve İ.G isimli şahıslar Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemede, 300 metre bakır kablo, 2 adet demir kesme makası ve 1 adet direk tırmanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Sefa Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.