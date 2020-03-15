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Bakırçay derbisinin galibi Bergama oldu

İZMİR HABERLERİ  | 15.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 22.haftasında sahasında lig lideri Bergama Belediyespor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 22.haftasında sahasında lig lideri Bergama Belediyespor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibine 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe üç puanı getiren tek golü 47’nci dakikada Enes Bakal attı. Sahadan mağlup ayrılan sarı siyahlılar 41 puanla dördüncü sırada kalırken Bergama Belediyespor 61 puanla liderliğini sürdürdü.
Aliağa Atatürk Stadında seyircisiz oynanan karşılaşmayı Emre Bulut, Eren Öksüzler, Mehmet Karakuyu, Anıl Şen hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşma her iki takımında kontrollü oyunu ile başladı. Mücadelenin ilk 20 dakikası orta sahada üstünlük kurma cabası ile geçerken takımlar aradıkları golü ilk yarıda bulamadı.

Aliağaspor FK, devrenin ikinci yarısına Selim Kartal, Doğacan Diker değişikliği ile başladı. Rakip kalede gol arayan ev sahibi 47’nci dakikada topu ağlarında gördü. Ceza alanı içerisinde topu uzaklaştırmak isteyen Doğacan Diker’in yaptığı hatada topu önünde bulan Enes Bakal’ın yaptığı vuruş filelerle buluştu. (0-1)

Rakibi önünde yenik duruma düşen ev sahibi Aliağaspor FK, beraberlik için gerçekleştirdiği organize ataklardan eli boş döndü. Maçta başka gol olmayınca Bakırçay derbisinde üç puan alan taraf Bergama Belediyespor oldu.

Hakemler: Emre Bulut, Eren Öksüzler, Mehmet Karakuyu, Anıl Şen
Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu
Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Akın Alkan, Arda Saltan, Agah Oktay Yılmaz (DK 78 Enes Yıldırım), Emre Balak, Uğur Karakoç, Birol Öztürk, Rıza Bulut, Selim Kartal (DK 45 Doğacan Diker), Osman Buğra Uysal
Bergama Belediyespor: Ömer Can, Gökhan Bulut, Mehmet Emin Aba, Alican Özaltun, Serkan Özdemir, Muhammet Kaan Dönmezler, Ersin Aslantoğ, Osman Atalay Demirtaş, Soner Ergençay (DK 10 Ömer Kuşan), Enes Bakal (DK 74 Tolgahan Gök), Çağrı Tekin (DK 88 Muhammet Şamil Günay)
Goller: DK 48 Enes Bakal (Bergama Belediyespor)
Sarı kartlar: DK 13 Emre Balak, DK 45 Agah Oktay Yılmaz, DK 84 Doğacan Diker ( Aliağaspor FK)- DK 43 Çağrı Tekin DK 45 Muhammet Şamil Günay, DK 60 Alican Özaltun, DK 85 Ersin Aslantoğ (Bergama Belediyespor)

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