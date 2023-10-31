YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bakırköy'de avukatın aracının kurşunlanması olayında şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

Bakırköy'de avukatın aracının kurşunlanması olayında şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

31.10.2023 14:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de seyir halindeki avukatın aracının kurşunlanmasında, 2 kişiyi azmettirdiği iddia edilen şüpheli Selman T'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu kavşağında, 23 Ekim'de avukat I.G'nin aracına 2 kişinin bulunduğu motosikletten silahla 2 el ateş açıldı.

Avukat I.G, müvekkillerine ait Beyazıt'taki handa odabaşı olan Selman T'nin, handaki kiraları toplayarak zimmetine geçirdiğini, çoğu yaşlı ve yurt dışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için Selman T'ye 15 Ağustos'ta ihtarname göndererek hanı terk etmesini istediğini ve ihtarnameyi gönderdiği için bu kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, polis merkezine şikayetçi oldu.

Şüpheli Selman T, 24 Ekim'de gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli Selman T'nin "silahla tehdide azmettirme" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukat I.G. ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Selman T'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

I.G. hakimliğe sunduğu itiraz dilekçesinde, şüpheli Selman T'nin serbest kalmasından 3 gün sonra bilmediği bir numaradan kendisini aradığını ve "Sen handaki avukat mısın? Avukat hanım bak, sana söylüyorum. Seni daha önce uyardık. Handa yaptıklarınız yetti. Sen istedin, senin cenaze namazını kılacağız." sözleriyle tehdit edildiğini belirtti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince talep değerlendirme aşamasında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Alucra’daki arı ölümleri inceleniyorAlucra’daki arı ölümleri inceleniyor
Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındıMuğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:53
İkindi
15:42
Akşam
18:10
Yatsı
19:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Özhan eczanesi
Bakirkoy
Enes eczanesi
Sultanbeyli
Büyükçekmece eczanesi
Buyukcekmece
Sena eczanesi
Umraniye
Bulvar eczanesi
Pendik
Farabi eczanesi
Beylikduzu
Köprülüler eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.