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Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

19.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde 14 Eylül'de Metin S'yi (42) yaralayarak, kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalanarak, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheli K.A, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli K.A, Metin S'yi vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin S'nin kendisine hakaret etmesi sonucu ruhsatsız tabancasıyla bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde, şüpheli K.A'nin "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy silah

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