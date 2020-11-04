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BAKIRKÖY'DE DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.11.2020 19:04 | Son Güncelleme

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda polis, drone ile koronavirüs denetimi yaptı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda polis, drone ile koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında drone tarafından maske takmadığı tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.
Koronavirüsüyle mücadele kapsamında Bakırköy Meydanı'nda denetimler düzenlendi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Özgürlük Meydanı'nda ve çevresindeki restoranlarda sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında drone da havadan maske takmayanları tespit etti. Drone yardımıyla tespit edilen maske takmayan kişilere idari para cezası uygulandı. Polis, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması yönünde anonslar yaptı. Öte yandan, bir kişi polise "Allah aşkına rica ediyorum telefonla konuşuyordum yapmayın" diyerek ceza kesilmemesini istedi.

Görüntü Dökümü:
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Havadan görüntü
-Maske takmadığı tespit edilen kişi
-Yürüyüş yolundan görüntü
-Polisler
-Ceza kesilen vatandaşlar
-Drone ile tespit anları
-Genel ve detay görüntü

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