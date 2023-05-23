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Bakırköy'de evden çelik kasa çalan zanlı yakalandı

23.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de hırsızlık amacıyla girdikleri evdeki çelik kasayı çalan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'de yaşayan H.Ö.O'nun evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, 2 şüphelinin kapı kilidini kırarak girdikleri evde açmayı başaramadıkları kasayı alarak kaçtıkları belirlendi.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüphelilerden S.U. (47), Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Benzer suçlardan 17 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 zanlının tekerlekli valize yükledikleri çelik kasayı sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

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Bakırköy çelik kasa

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