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BAKKA Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak’ta yapıldı.Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerine, 2020 yılı Ara Donem Birim Faaliyet Raporu onaya sunulurken, 2021 yılı Çalışma Programı ve bütçe hazırlıkları ile ilgili hususlar görüşüldü.

BAKKA Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak’ta yapıldı.
Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerine, 2020 yılı Ara Donem Birim Faaliyet Raporu onaya sunulurken, 2021 yılı Çalışma Programı ve bütçe hazırlıkları ile ilgili hususlar görüşüldü.

BAKKA Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

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