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BAKKA Destekli ‘Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor’ projesinde destek sözleşmesi imzalandı

BARTIN HABERLERİ  | 29.06.2020 19:24 | Son Güncelleme

Bartın’da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA Destekli ‘Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor’ projesinde destek sözleşmesi imzalandıBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nün “Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor” isimli projesinde destek sözleşmesi Bartın Valisi ve BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Güner ile Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Yaman tarafından imzalandı.Bartın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nün başvuru sahibi olduğu proje ile Bartın ilinde turizmin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm modellerinin ve sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, öngörülen turizm gelişim aksları üzerinde turizm yatırımları yapılması, yöresel ürünler pazarının büyütülmesi, etkin tanıtım politikalarıyla ilin ve ildeki turizm işletmelerinin markalaştırılması, Bartın iline gelen turist sayısının ve ortalama kalış sürelerinin artırılması hedefleriyle 20 adet içi tarihsel mizansene göre tasarlanmış oba çadırı ve büyük otağ çadırı kurulumu, dağcılık ve adrenalin sporları için macera parkuru kurulumu, geleneksel Türk okçuluğu üç boyutlu parkurunun yapımı, yöresel ürünler pazar yeri ve küçük atölyelerin kurulumu faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

BAKKA Destekli ‘Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor’ projesinde destek sözleşmesi imzalandı

Bartın’da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA Destekli ‘Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor’ projesinde destek sözleşmesi imzalandı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nün “Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor” isimli projesinde destek sözleşmesi Bartın Valisi ve BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Güner ile Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Yaman tarafından imzalandı.
Bartın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nün başvuru sahibi olduğu proje ile Bartın ilinde turizmin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm modellerinin ve sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, öngörülen turizm gelişim aksları üzerinde turizm yatırımları yapılması, yöresel ürünler pazarının büyütülmesi, etkin tanıtım politikalarıyla ilin ve ildeki turizm işletmelerinin markalaştırılması, Bartın iline gelen turist sayısının ve ortalama kalış sürelerinin artırılması hedefleriyle 20 adet içi tarihsel mizansene göre tasarlanmış oba çadırı ve büyük otağ çadırı kurulumu, dağcılık ve adrenalin sporları için macera parkuru kurulumu, geleneksel Türk okçuluğu üç boyutlu parkurunun yapımı, yöresel ürünler pazar yeri ve küçük atölyelerin kurulumu faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. İlimizin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan ve 1 milyon 3 bin 502,51 TL bütçeli proje için BAKKA tarafından 752 bin 626,88 TL hibe desteği verilecektir. Projenin ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.” denildi.

BAKKA Destekli ‘Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor’ projesinde destek sözleşmesi imzalandı

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